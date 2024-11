E' una figura di spicco del mondo della medicina vibonese il professore Vito Rosano, direttore del centro diagnostico cardiologico e malattie vascolari Vigi di Vibo Valentia, già primario medico all'ospedale della città e libero docente universitario. Lo stesso è stato ospite dell'ultima puntata di LaC Salute, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv canale 19. Nel corso della rubrica, curata da Rossella Galati, lo specialista ha ripercorso le tappe della sua carriera nel corso della quale ha contribuito allo sviluppo di vari settori di medicina interna, in particolare della cardiologia, fino a dare vita nel 1996 a Vibo Valentia ad un sito extra-ospedaliero con eccellenti potenzialità tecno qualitative per l'indagine cardiovascolare, accreditato con il servizio sanitario nazionale. Qualità degli esami e tempi brevi di attesa caratterizzano il centro diagnostico Vigi, la cui attività si intreccia con quella del centro polispecialistico Giuseppe Rosano e della casa di cura e di riposo Pietro Rosano. Rivedi la puntata al seguente link: