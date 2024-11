Salute

La nostra domenica: la Calabria ha il suo Registro Tumori

Approvata la legge regionale che istituisce l'importante strumento sanitario. In una terra, come la nostra, ad alta densità di malati oncologici può bastare? Intervieni in diretta a 'La Nostra Domenica' a partire dalle ore 14:15. In studio il consigliere regionale della Casa delle Libertà, Giuseppe Mangialavori e Anna Pittelli del Partito Democratico.