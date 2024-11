Com’è cambiata la pediatria di famiglia nell’era del Covid-19? E quali sono state le criticità per i pediatri e per i loro piccoli pazienti? Saranno questi gli aspetti che verranno approfonditi nella nuova puntata di LaC Salute in onda sabato alle 15.30 su LaC Tv canale 19. Ospite di Rossella Galati sarà il pediatra Gianfranco Manfrida, segretario della Federazione italiana medici pediatri di Vibo Valentia. E ancora, qual è stato l’impatto psicologico del coronavirus sulle vite dei bambini e degli adolescenti e come affrontare questa nuova fase? A spiegarlo sarà la psicologa del centro di medicina soldale Ace di Pellaro, Maria Laura Falduto.