L'equipe guidata da Ninni Urso in videoconferenza al congresso internazionale di chirurgia dell'apparato digerente

Tra le sale operatorie dei più importanti ospedali del mondo collegate in videoconferenza con il 28mo congresso internazionale di chirurgia dell’apparato digerente, in corso a Roma, c’è anche quella dell’Annunziata di Cosenza in cui domani, 24 novembre, l’equipe dell’Unità Operativa Dipartimentale di Chirurgia Bariatrica e Metabolica dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, responsabile dr. Ninni Urso, coadiuvato dai dottori Carlo Chiodo e Domenico Chiappetta, unitamente agli anestesisti e al personale sanitario del blocco operatorio, procederà a due interventi di chirurgia bariatrica , effettuando due SLEEVE Gastrectomy su due giovani pazienti affetti da obesità patologica.



«Il congresso è un momento di divulgazione scientifica di alto livello – si legge in una nota del direttore generale dell’azienda ospedaliera di Cosenza, Achille Gentile - L’essere stati scelti non solo ci rende orgogliosi, ma ci porta a ricordare che le prestazioni erogate dai nostri professionisti ed operatori, sono di eccellenza».