L’Avis nazionale ha presentato uno studio per analizzare i riscontri dell’Associazione sul territorio. Compatte le realtà cresciute sul suolo calabrese

Nella Sala Mappamondo della Camera dei Deputati, Avis nazionale ha presentato "La Vis Di Avis " un importante studio di ricerca e analisi sull'impatto socio economico che l'Associazione ha sul territorio nazionale, anche rispetto al panorama europeo e mondiale. Uno studio commissionato a Cergas ( Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria) dell'Università Commerciale “Luigi Bocconi” e presentato oggi anche alla presenza del sottosegretario Luigi Bobba.

In questa circostanza il presidente nazionale Vincenzo Saturni ha spiegato che «il volume propone la definizione di un modello di valutazione che misura, qualifica e comunica gli impegni sociali ed economici indotti dalle attività che Avis stessa promuove, e offre un contributo al dibattito sollevatosi a vari livelli attorno al tema della Valutazione di Impatto Sociale».

Nello studio di ricerca è emerso anche il ruolo svolto dalle Avis regionali. Quella calabrese rappresenta una realtà compatta che si impegna sul territorio per garantire non soltanto il soddisfacimento delle risposte, ma si propone come modello per la società, specie se si pensa alle generazioni future.

Un “capitale sociale” da non sottovalutare: «Potremmo dire che la donazione risulta essere un concetto di " opportunità " -come spiega l’onorevole Bobba - per crescere anche in termini di attività istituzionali: è da queste realtà così intense e radicate sul territorio che si evince la necessità di intervenire sulle leggi, come accade con la riforma del terzo settore e la riforma del Servizio civile nazionale, che si apprestano ad ampliare l'impegno della Pubblica amministrazione a garanzia di un mondo giovanile che ha bisogno di risposte e di opportunità».

Dunque, " La Vis di Avis " è un volume che spiega, a chiare lettere e numeri, l'impegno di una Associazione capace di arrivare a tutti, anche dove le risposte del Sistema sanitario nazionale sono difficili da monitorare. Un impegno concretizzato grazie a quella che da 90 anni (nel 2017 Avis festeggia, dal sogno di Formentano, il suo 90° compleanno ) si propone come rete sociale che ruota attorno al volontariato, ai suoi valori e alla sua costante presenza.