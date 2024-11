Il dietologo Vincenzo Capilupi ha fornito a LaC salute alcuni consigli dettagliati sugli alimenti da scegliere per combattere la calura estiva

La stagione estiva, da poco iniziata, ha fatto già sentire i colpi delle alte temperature che hanno toccato, e in alcune giornate anche superato, i 40 gradi. Come intervenire per prevenire gli effetti sulla salute da ondate di calore?



Più frutta e verdura

“Iniziate la giornata con un bicchiere di latte o uno yogurt”, afferma il dietologo. “Consumate della frutta sia a colazione sia come spuntini nella giornata. Prediligete quella colorata (agrumi, albicocche, pesche, frutti di bosco e melone) ricca di vitamine, acqua, minerali e dalle proprietà antiossidanti, importanti per combattere i danni dei radicali liberi prodotti con l’esposizione solare. La frutta inoltre è un alimento che mantiene in efficienza l'apparato intestinale con il suo apporto di fibre”. “A pranzo optate per la pasta fredda o l’insalata di riso, senza dimenticare le proteine, carni magre, pesce, e i passati di legumi” continua Capilupi. Non fate mancare la verdura: sì a insalatone con verdure miste. La verdura è ricca non solo di acqua ma anche di carotenoidi, sostanze importanti anche per la protezione della pelle dai danni che possono verificarsi a causa dell’esposizione al sole”, continua lo specialista.

Acqua a volontà e no a bibite gassate e zuccherate

“Bevete inoltre almeno 2 litri di acqua al giorno ed evitate il consumo di bibite gassate, zuccherate e troppo fredde”, ha concluso il dietologo.



Non dimenticate il selenio

In estate è fondamentale anche il selenio, oligoelemento minerale, le cui proprietà antiossidanti ne fanno un potente agente sinergico della vitamina E, contenuto nei cereali, nel lievito di birra, nella carne e nel pesce, nelle cipolle e nel latte e derivati.



Rosaria Giovannone