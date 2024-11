Il benessere in rosa con i consigli del biologo e nutrizionista Ennio Avolio autore del libro “Cyclicity diet”

È il primo libro in Italia che spiega qual è il collegamento tra le variazioni cicliche degli ormoni femminili e la dieta: "Cyclicity diet" è il volume scritto a quattro mai dai biologi calabresi Ennio Avolio e Claudio Pecorella che hanno dedicato i loro ultimi anni di studio e ricerca ai meccanismi di controllo dietetico in risposta alle variazioni ormonali della donna.

Il libro propone un piano alimentare diverso per chi è in età fertile, per chi vive il periodo di transizione alla menopausa e per chi è in menopausa. Il biologo e nutrizionista cosentino Ennio Avolio, ospite della nuova puntata di LaC salute, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30, alle 15.00 e alle 20.00 su LaC Tv, spiega dunque come mantenersi in forma in base al funzionamento degli ormoni e quindi adattando ad essi una corretta alimentazione.

Il libro sulla dieta ciclica dedica particolare attenzione alle donne in età fertile e quindi spiega quale piano alimentare adottare già dal primo giorno della mestruazione. Quella proposta dai biologi Avolio e Pecorella è una dieta, sperimentata su un gruppo di pazienti, che «permetterebbe alle donne di fare pace con il cibo. Grazie a mirati interventi su dieta, esercizio fisico e fattori modificabili dello stile di vita - commentano gli specialisti - assecondando gli sbalzi ormonali, la paziente potenzierà la massa magra e ridurrà quella grassa contrastando gli effetti infiammatori correlati all'obesità, in un'ottica di longevità».