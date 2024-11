Utilizzare ogni giorno postazioni di lavoro improvvisate, trascorrere gran parte della giornata seduti sul divano con la testa sul tablet o sul pc, sono abitudini che possono scatenare una serie di sintomi e disturbi che da acuti rischiano di diventare cronici. L’emergenza coronavirus ci ha fatto inevitabilmente riscoprire lo smart working, una modalità di lavoro che per il nostro corpo è tutt’altro che agile.

Ecco allora che in questo periodo di sedentarietà forzata abbiamo la possibilità di ascoltare e conoscere il nostro corpo e capirne le necessità. E allora come iniziare a mettersi in moto sfruttando gli spazi e gli attrezzi casalinghi? Nel abbiamo parlato nel corso dell’ultima puntata di LaC Salute, la rubrica curata da Rossella Galati, in onda ogni venerdì alle 21.00e sabato alle 15.30, con il chinesiologo Francesco Zaffino, del poliambulatorio Kinesport center di Soverato, che ha suggerito alcuni utili esercizi che se fatti con regolaritàmantengono attivo il corpo ed efficiente la mente.