Come ritrovare una quotidianità rilassata e più consapevole? Ne parliamo con la psicoterapeuta familiare Erika Gallo

Amiamo incondizionatamente i nostri figli e cerchiamo di offrire loro il meglio. Eppure, oggi come non mai, rischiamo di non essere davvero in grado di ascoltarli, di dedicare loro l’attenzione che meritano, di essere fermi e autorevoli nel dare poche e semplici regole da rispettare.

Le nostre giornate, così come le loro, sono fitte d’incombenze che incastriamo, sovrapponiamo e dribbliamo con una perizia da funamboli: è il risultato è che, stressati da ritmi così intensi, né noi, né i nostri bambini possiamo godere del privilegio di avere del tempo vuoto in cui non fare nulla di speciale ma di essere, veramente insieme. Come ritrovare una quotidianità rilassata e più consapevole? Ne parliamo con la psicoterapeuta familiare, Erika Gallo.