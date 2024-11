La storia di mamma Mariella e della sua piccola Aurora, celiaca. Com'è cambiata la routine in casa Contartese

Tutti ne parlano, molti seguono la dieta ‘golden glutine’, ma come vive la routine chi ha in casa una persona affetta da celiachia? In questa puntata di LaC salute, la storia di mamma Mariella e della sua piccola Aurora, celiaca. In casa, da tre anni oramai, è stato allestito uno spazio dedicato solo alle sue stoviglie che vengono ben custodite e tenute lontane da altri oggetti che potrebbero contaminarle.

Nel corso della diretta gli interventi di Ugo Armando Cotilli, specialista in dietoterapia, fanno chiarezza sulle intolleranze alimentari. Clicca qui per vedere la puntata integrale di LaC salute - Il benessere parte dalla tavola