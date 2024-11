È stato eseguito per la prima volta in Calabria un delicato e importante intervento sulla parete toracica di una paziente affetta da gozzo intratoracico, per il posizionamento di un catetere pleurico a permanenza con la tecnica della tunnellizzazione, ad opera dell'equipe di pneumologia interventistica dell'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme.



Si è parlato anche di questo nella puntata di LaC Salute, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv, che ha registrato la presenza del dirigente dell'unità operativa di pneumologia dell'ospedale lametino Paolo Gambardella. Lo specialista, ospite di Rossella Galati, ha spiegato sintomi e cause delle malattie dell'apparato respiratorio: tra le più frequenti influenza, bronchite, polmonite e asma.



Lo specialista, che è anche responsabile regionale dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, ha ricordato l'impegno dell'Aipo nella diffusione della cultura della prevenzione e dell'informazione: «Una delle tante iniziative - ha ricordato Gambardella - è stata la Giornata nazionale del respiro in cui, con l'aiuto della Croce Rossa, abbiamo istruito la gente su come smettere di fumare e abbiamo offerto la possibilità di eseguire una spirometria cioè un esame che misura la funzionalità polmonare, fondamentale per la diagnosi della bpco, bronco pneumopatia cronica ostruttiva. Abbiamo registrato ottimi risultati diagnosticando diversi casi di bpco in persone che non sapevano di esserne affette».