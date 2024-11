Ritorna LaC salute, il format firmato LaCTv. Professionisti di ogni settore della medicina saranno a disposizione del telespettatore che potrà intervenire telefonando in diretta o scrivendo una e-mail a salute@lactv.it. Domani si parlerà di sindrome da rientro

Riparte domani la nuova stagione del format LaC salute. Un progetto, firmato LaCTv, nato con l’esigenza di informare, sensibilizzare e offrire un servizio pubblico per tutti. Gli specialisti di ogni settore della medicina saranno a disposizione del telespettatore, mercoledì e venerdì, alle ore 16.00. Saranno trattati svariati argomenti medici.



Tema della puntata

“Sindrome da rientro”, sarà il tema della puntata di mercoledì 20 settembre. Il ritorno alla normalità è traumatico per molti, grandi e piccini. Quando si rientra a lavoro si cominciano ad accusare sintomi come difficoltà di concentrazione, mal di testa, stanchezza, sensazione di confusione, tachicardia, mentre gli scolari fanno i conti con l’ansia e lo stress. Come riacquisire i ritmi della routine senza avvertire disagi e malesseri? Ce lo spiegherà Erika Gallo, psicoterapeuta.

Non mancate! Accompagnateci in questa nuova avventura televisiva che vuole fare la differenza stando dalla vostra parte: di chi ha bisogno di aiuto, di chi sta male, di chi ha paura o di chi prova imbarazzo nel parlare dei propri problemi di salute. Un momento di condivisione, oltre che di informazione scientifica, garantita dall’apporto dei nostri professionisti.