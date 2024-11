ALa presenza di un animale in casa può considerarsi una grande opportunità per tutta la famiglia, sia da un punto di vista educativo che sociale. Sempre più italiani infatti hanno in casa animali d’affezione. Ma come prendersi cura degli animali e quanto la presenza di un animale da compagnia migliora il benessere dell’uomo?

Se ne parlerà nella nuova puntata della rubrica LaC Salute dal titolo "Animali e benessere", curata da Rossella Galati, che andrà in onda oggi alle 15.30 su LaC Tv dalla sede del Centro Veterinario Catanzaro. Interverrano i veterinari Giuseppe Garcea, chirurgia tessuti molli e pronto soccorso, Cristina Anastasi, direttore sanitario, anestesia, terapia intensiva e medicina interna, Marianna Dattilo, medicina interna e diagnostica per immagini, Maria Teresa Ombrello.