Per il responsabile della strategia vaccinale Ema: «La pandemia non è finita. Nuove varianti hanno una maggiore capacità di sfuggire all’immunità conferita dalla vaccinazione»

«Nelle prossime settimane è prevista una nuova ondata» di casi Covid «legata a nuove sotto-varianti di Omicron». Per il responsabile della strategia vaccinale dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), Marco Cavaleri, infatti, «la pandemia non è ancora finita».

Le sotto-varianti di Omicron

«La scorsa settimana - ha sottolineato - la variante di Omicron BQ1 è stata identificata in almeno 5 Paesi» in Europa e «l'Ecdc prevede che la variante BQ1 e la sua sotto variante BQ1.1 diventeranno i ceppi dominanti da metà novembre all'inizio di dicembre». «Non si sa ancora se sarà più trasmissibile o causerà una malattia più grave rispetto alle varianti BA4 e BA5, ma quello che si sa è che ha una maggiore capacità di sfuggire all'immunità conferita dalla vaccinazione, dall'aver contratto il Covid o dagli anticorpi monoclonali disponibili», ha spiegato.

Bimbi e vaccini

Infine, per quanto riguarda i vaccini per i bambini, «l'Ema - ha concluso Cavaleri - raccomanda di vaccinare principalmente i piccoli con malattie di base per proteggerli dal ricovero e dalla morte», ma «la decisione sulla vaccinazione dei bambini spetta agli Stati membri dell'Ue».