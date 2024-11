Ha sfidato il sole cocente e le file interminabile la carica dei circa 500 che da sabato sono in fila a Lamezia Terme per potere usufruire delle visite e delle analisi gratuite offerte nell’ambito del Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2018”.

Numeri quelli raccolti dalla città della Piana che stanno andando nella direzione di farne la tappa con più visite a livello nazionale. Uomini, donne, più e meno giovani, dotati di ombrello e tanta pazienza stanno attendendo il loro turno per accedere allo screening comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico; una stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart; lo screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL / LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia, Emoglobina glicata e Uricemia; la stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare; la consegna del kit di undici opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore, il rilascio gratuito della card BancomHeart attiva.



Il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, è promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore - HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai - Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI.



A tenere la regia dell’evento nella tappa lametina il presidente di Anmco Calabria Roberto Ceravolo affiancato da una folta squadra di medici ed infermieri. A tutti i pazienti è stata consegnata la Bancomheart, card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie praticate e a tutti gli esami eseguiti.