Andranno a ricoprire gli incarichi all’unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione e al Pronto soccorso

Il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Giuseppe Perri, ha presentato questa mattina i nuovi direttori che dal primo settembre prenderanno servizio nei reparti dell’ospedale di Lamezia Terme. Si tratta della dott.ssa Anna Monardo, che proviene dall'azienda ospedaliera di Cosenza e che dirigerà l'Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione e il dott. Ferruccio Lucchino che guiderà il pronto soccorso cittadino, funzione che ha già ricoperto in qualità di facente funzione. I nuovi primari vanno ad aggiungersi al dottor Roberto Ceravolo, che da un mese guida la struttura complessa di Cardiologia e unità di terapia intensiva cardiologica, e il dottore Antonio Gallucci, direttore medico del presidio ospedaliero unificato di Lamezia, Soveria Mannelli e Soverato.

Centrale operativa del 118

Nel corso della mattinata è stato inoltre presentato il nuovo direttore del dipartimento delle centrali operative del 118, il dottore Antonio Talesa, che ha la funzione di dare l’avvio alla centrale operativa unica del Suem 118 e dovrà presentare a breve un piano operativo che servirà per articolare il sistema del Suem di area vasta che comprenderà le provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

I concorsi da espletare

Il direttore generale ha inoltre annunciato che è in corso l’espletamento del concorso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della disciplina di Ortopedia e Traumatologia e nei prossimi giorni si provvederà alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la direzione della Chirurgia generale e la direzione della Pediatria del presidio ospedaliero di Lamezia e della Chirurgia generale e dell’Ortopedia dell’ospedale di Soverato.

l.c.