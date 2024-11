Il giovane cuoco, originario di Favelloni di Cessaniti, risiede a Saarbrücken al confine con la Francia: «Ho preso una pinza e ho tirato fuori dalla gola una striscia lunga 15 centimetri»

Lasciano una garza nel setto nasale, dopo un intervento di normale routine. No, non si tratta dell’ennesimo scivolone della sanità calabrese. Questa volta siamo nella modernissima e civilissima Germania e il “caso” vede protagonista, suo malgrado, un giovane originario della frazione Favelloni di Cessaniti Michele Schinelli. Proprio in terra teutonica, il 1 settembre 2015, è stato sottoposto ad intervento chirurgico, svolto nella cittadina di Saarbrücken al confine con la Francia. Il lungo periodo di malessere, parte da lì: emicranie, perenne raffreddore, difficoltà a sentire gli odori ed i profumi: «Ero anche molto nervoso perché non stavo bene ma non capivo il perché», commenta.

La scoperta dell’origine di questa precarietà nelle condizioni di salute è saltata fuori qualche giorno fa, per fortuita casualità: «Sentivo qualcosa in gola che non riuscivo ad espellere. Ho pensato fosse qualche boccone di cibo che non riuscivo a mandare giù ma – continua - davanti allo specchio mi accorgo che si trattava di ben altra cosa. Così – aggiunge – ho preso una pinza e ho tirato fuori una garza di circa 15 centimetri. È stato uno shock». La vicenda dovrà chiarirsi nelle sedi opportune: «Con l’avvocato – rimarca – stabiliremo la miglior strategia da seguire nella speranza che quanto a me accaduto non coinvolga più alcun paziente». Intanto la situazione sembrerebbe stabilizzata: «Ho eseguito tutte le analisi, sto bene. Sto affrontando una terapia antibiotica per debellare un’infiammazione ma mi sento più tranquillo».