VIDEO | I dipendenti Seatt saranno licenziati alla fine del mese. Non lasceranno l'edificio finché non avranno risposte certe

Tensione altissima nella sede della direzione generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza. I dipendenti della Seatt, ormai in procinto di essere licenziati il 30 novembre, hanno fatto irruzione negli uffici di via San Martino portandosi sul tetto dell’edificio. Come è noto da diversi giorni è in atto una protesta di questi lavoratori, da venti anni circa al servizio dell’azienda ospedaliera, alle dipendenze della cooperativa appaltatrice, il cui contratto si chiuderà alla fine del mese. Ieri hanno incontrato il commissario straordinario Saverio Cotticelli che però non ha prospettato per loro alcun tipo di soluzione.