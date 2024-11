VIDEO | Appuntamento sabato alle ore 15.30 su LaC Tv dall'unità operativa complessa di endocrinochirurgia dell'Azienda universitaria Mater Domini di Catanzaro, istituto di riferimento per le cure delle malattie tiroidee

Dal peso alla memoria, dal cuore all'alimentazione, la tiroide è una ghiandola piccola il cui funzionamento influenza tutto il nostro organismo. Se ne parlerà nella nuova puntata di LaC Salute, la rubrica settimanale curata da Rossella Galati, con la dottoressa Nadia Innaro, direttore dell'unità operativa complessa di endocrinochirurgia dell'Azienda Universitaria Mater Domini di Catanzaro che di recente si è confermata centro di riferimento per le cure delle patologie della tiroide essendo stata accreditata per il quinto anno consecutivo dalla Siuec, Società unitaria di endocrinochirurgia. Un processo complesso che valuta non solo il numero degli interventi eseguiti ma anche la qualità degli stessi, oltre alla ricerca svolta nello specifico settore.



Nel corso della puntata interverranno inoltre le specialiste Rita Gervasi, della stessa unità operativa, e Stefania Giuliano, endocrinologa e dirigente medico. Appuntamento sabato alle 15.30 su laC Tv canale 19.