Si continua a combattere contro il coronavirus in Calabria. I numeri continuano a crescere e a preoccupare. Se ne parlerà nella nuova puntata di LaC Salute in onda sabato 21 marzo alle 15.30 su LaC Tv insieme al direttore della medicina d'urgenza e pronto soccorso dell'ospedale di Soverato Cosimo Zurzolo. Nel corso della rubrica curata da Rossella Galati saranno approfonditi anche i temi legati alle criticità con le quali i disabili devono scontrarsi in queste settimane. A portare la sua testimonianza sarà la presidente regionale della Federazione italiana per il superamento dell’handicap Nunzia Coppedè.

E ancora, spazio all’appello del presidente regionale di Avis Calabria, Rocco Chiriano, rivolto ai donatori di sangue affinchè chi continua ad averne bisogno non venga lasciato da solo. E infine le testimonianze degli infermieri dei reparti di malattie infettive degli ospedali di Catanzaro e Cosenza, in prima linea per contrastare la diffusione del morbo e fiduciosi rispetto alla sperimentazione del farmaco anti reumatico che si è rivelato efficace nella cura del Covid-19.