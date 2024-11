Oltre 400 libri di ogni tipo. Da “Le Fiabe di Esopo e Fedro” a “Il Piccolo Principe”, da “Diario di una Schiappa”, a “Piccole Donne” e “Pinocchio”. Ci sono volumi di ogni genere ed adatti a tutte le età tra quelli raccolti dalla libreria Giunti di Lamezia Terme, grazie ad una campagna rivolta ai loro clienti, e donati al reparto di Pediatria del Giovanni Paolo II. Libri che verranno collocati in una libreria “speciale”, una libreria a forma di albero, ecosostenibile, offerta e montata dal reparto dei Carabinieri della Biodiversità di Catanzaro.

Presenti, tra gli altri, alla donazione il tenente colonnello Massimo Ribaudo e il comandante del reparto Carabinieri Biodiveristà Catanzaro Nicola Cucci, il primario facente funzioni Mimma Caloiero, il direttore sanitario Antonio Gallucci, il sindaco Paolo Mascaro, l’assessore alla Cultura Simone Cicco e il responsabile della libreria Giunti del centro commerciale Due Mari Luca Mendicino.

La libreria arricchirà il reparto di pediatria, per dare momenti di svago ai piccoli degenti e far conoscere il ruolo dell’Arma a tutela della natura e a sostegno delle fasce più deboli. L’incontro fa seguito ad altri eventi che hanno visto i militari del Reparto Biodiversità di Catanzaro “adottare” il reparto pediatrico per coinvolgere i ragazzi in esperienze sensoriali sempre nuove. L’educazione ambientale è una mission propria dei Carabinieri Forestali, un’attività diretta a prevenire condotte che mettano in pericolo l’ambiente e la salute. Un modo per “vivere la natura” anche per quei bambini costretti a trascorrere parte della loro vita in strutture ospedaliere.