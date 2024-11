Qual è stato l’impatto del Covid-19 su malati reumatici, affetti da patologie reumatiche autoimmuni sistemiche? Lo spiegherà il reumatologo calabrese di fama internazionale Clodoveo Ferri nella nuova puntata di LaC salute, la rubrica curata da Rossella Galati. Lo specialista, originario di Cropani, già direttore della cattedra e della scuola di specializzazione di reumatologia dell'Università di Modena e Reggio Emilia e direttore dell'Uoc di reumatologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria del Policlinico di Modena, è il coordinatore di uno studio epidemiologico nazionale che ha coinvolto regioni del nord, del centro e sud Italia, caratterizzate da un’evidente differenza nella diffusione del virus.

Un focus molto interessante, entrato ora nella sua seconda fase in coincidenza con la nuova ondata della pandemia, che ha come base la clinica Madonna dello scoglio di Cotronei, dedicata ai malati reumatici, della quale Ferri è collaboratore. Lo specialista spiegherà inoltre qual è la relazione tra l'infezione da Covid-19 e la reumatologia. Dunque, come ogni settimana, appuntamento sabato alle 15.30 su LaC tv canale 19.