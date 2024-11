Si intitola "Io non mi bastò mai, storie di donne perfettamente imperfette" ed è il libro con cui la nutrizionista Maura Sicari spiega gli effetti dei disturbi alimentari raccontati dalle sue pazienti. La presentazione è avvenuta a Cittanova ed è stata un dialogo corale fra donne, perché oltre all’autrice – che ha confessato di essere arrivata alla professione anche per via di trascorsi problematici che lei stessa ha avuto rispetto al cibo – sono intervenute anche alcune protagoniste del diario «che – ha spiegato Sicari – ho voluto scrivere per spiegare che la perfezione del corpo fisico non esiste e che tutti hanno una propria perfezione che devono imparare ad amare».

Con le letture di Dafne Laruffa, nell’incontro moderato dalla giornalista Maria Pia Tucci spazio anche alle poesie di Alda Merini. Sono intervenute le psicologhe Angelica Muratori e Lucia Guerrisi, quest’ultima autrice della postfazione del libro. Le 135 pagine di questo testo sono il frutto di un percorso personale che diventa corale e condiviso.