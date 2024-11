È una malattia fortemente incidente sulla popolazione con una percentuale del 40% nei soggetti adulti, in aumento nei paesi industrializzati. La malattia venosa cronica è una condizione comune dovuta ad anormalità morfologiche e funzionali del sistema venoso, maggiormente diffusa tra le donne. La metodologia EcocolorDoppler rappresenta attualmente il mezzo più utile e affidabile per lo studio del sistema venoso degli arti inferiori. A spiegare sintomatologia, fattori di rischio e scelte terapeutiche è la dottoressa Ornella Manferoce, specialista in angiologia, ospite della nuova puntata di LaC Salute in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv canale 19. Rivedi la puntata al seguente link: