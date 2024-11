Le patologie reumatiche al centro dell'ultima puntata di LaC Salute, la rubrica targata LaC tv in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00. In studio, insieme a Rossella Galati, il responsabile della Struttura Operativa Semplice di reumatologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro Giuseppe Muccari e la presidente dell'associazione Calma, Calabria Malati Autoimmuni, Luana Maurotti, autrice del libro "A spasso con il lupo", un volume nel quale l'autrice racconta la sua personale esperienza di malattia, il lupus, e di altri malati.

Le malattie reumatiche colpiscono oltre 5 milioni di persone in Italia, il numero dei casi è progressivamente crescente, e attualente se ne conoscono circa cento. Partendo da questo lo specialista ha spiegato cause, sintomi e trattamenti di malattie che nascono da una combinazione di fattori genetici e ambientali. Temi che saranno approfonditi il 25 e 26 gennaio a Catanzaro in occasione delle Giornate Reumatologiche della Calabria Centrale. Significativa la testimonianza della Maurotti consapevole del fatto che «uscire allo scoperto è importante, non sentendosi vittima della malattia, ma facendo di essa la propria forza».