Continua l’estate di passione all’ospedale di Locri. Dopo lo stop ai ricoveri per intervento nel reparto di ortopedia, nonostante la disposizione del direttore sanitario, nessun dirigente medico radiologo del nosocomio locrese si è reso disponibile alla copertura del servizio nella giornata di ieri. «Tutte le azioni utili a reperire personale medico allo scopo di garantire la continuità assistenziale in un servizio pubblico essenziale – si legge nel provvedimento del ds - hanno dato esito negativo». Pertanto, non essendoci soluzioni alternative, in attesa di assegnazione temporanea di medici radiologi, si è decisa la chiusura del reparto, con relativo trasferimento in via eccezionale di pazienti urgenti all’ospedale di Polistena. La carenza di medici sta provocando una vera emergenza nel sistema sanitario, frutto di un’evidente assenza di programmazione. E a pagarne le conseguenze sono sempre i cittadini.



Leggi anche: Il sindaco “cronista” per una notte al Pronto Soccorso di Locri

Ospedale di Locri, il sindaco: «Asp di Reggio irrispettosa»

Ospedale di Locri, l’Asp di Reggio assicura: «Ortopedia funziona regolarmente»

«Mandate l’esercito all’ospedale di Locri», i sindacati alzano il tiro

Stop ai ricoveri in ortopedia a Locri: «Segnali di degrado»

Ospedale di Locri nel caos, il sindaco lancia il Sanità day: «Cambiano i governi, non i problemi»

Mancano i medici, reparto chiuso e pazienti trasferiti: caos all’ospedale di Locri