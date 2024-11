Disposto il blocco dei ricoveri in Ortopedia: non vi sarebbero le condizioni per garantire le prestazioni sanitarie e le eventuali urgenze

Non bastassero i reparti già in sofferenza, all’ospedale di Locri il caos non si attenua. Con una lettera inviata alla direzione sanitaria il dirigente medico del reparto di Ortopedia ha chiesto il blocco dei ricoveri per assenza di medici, nonostante la dotazione organica di 5 ortopedici di cui 3 assenti in questo periodo. Non ci sarebbero dunque le condizioni per garantire le prestazioni sanitarie né per eventuali urgenze, né per le sedute operatorie. Così, l’unica paziente ancora da sottoporre ad intervento è stata trasferita a Polistena, che ha già dato la propria disponibilità.

!banner!

Soltanto ieri la carenza di personale, tipica del periodo estivo, ha costretto il direttore sanitario a ridurre i posti letto in Medicina, Pneumologia e Neurologia. «Ancora una volta ai cittadini di questo territorio viene negato il sacrosanto diritto di potersi curare senza doversi spostare verso altre strutture – ha espresso la sindacalista Emanuela Barbuto - ancora una volta siamo costretti a subire gravi disagi. Siamo ormai alla deriva più totale che è sotto gli occhi di tutti».

Leggi anche: Ospedale di Locri senza ascensori. Siclari (FI): «Una vergogna inaudita» -VIDEO

Pazienti in fuga dalla Locride, i viaggi della speranza in Calabria - VIDEO

Ascensori fuori uso all’ospedale di Locri, pazienti trasportati di peso