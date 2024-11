I parlamentari del Movimento 5 stelle sulla situazione nel reparto infantile: «Confidiamo in una pronta risposta del direttore generale dell'Asp di Cosenza»

«I minori vanno sempre seguiti con la dovuta continuità. Confidiamo in una pronta risposta del direttore generale dell'Asp di Cosenza e, nel caso in cui le segnalazioni pervenuteci siano confermate, nella rapida risoluzione del problema da parte del medesimo». É quanto chiedono al direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Raffaele Mauro, i parlamentari del M5s Francesco Sapia e Rosa Silvana, Abate in relazione alla mancata temporanea presenza di specialisti nel servizio di Neuropsichiatria infantile a Corigliano Calabro.

«In Calabria - concludono Sapia e Abate - la sanità è il settore più in crisi, per il cui rilancio il Movimento 5stelle si è impegnato oltremodo, intanto con la deputata Dalila Nesci, con cui proseguiremo le battaglie. Trasporti, viabilità, lavoro, ambiente, agricoltura e legalità sono le altre priorità del nostro gruppo per l'Alto Ionio cosentino e i territori vicini».