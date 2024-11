Appello del consigliere regionale Giuseppe Mangialavori (Cdl) affinchè si rinnovi il protocollo d'intesa tra l'ospedale pediatrico di Roma e l'azienda ospedaliera di Catanzaro

Nel 2012 è stato sottoscritto Protocollo d’intesa fra l’ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma e l’azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro che ha interessato, in particolare, l’ambito delle specialistiche di chirurgia pediatrica. In virtù dell’intesa, è stato creato il Centro delle chirurgie pediatriche, così articolato: chirurgia urologica, ortopedica, plastica, oculistica. Molteplici, gli obiettivi perseguiti con tale protocollo. Innanzitutto, l’esecuzione di specialistiche prestazioni sanitarie su Catanzaro. In secondo luogo, un percorso formativo del personale che opera presso l’ospedale del capoluogo di Calabria e che tendesse ad eguagliare gli standard di quello romano. Infine, la creazione di una cultura medica specialistica di livello significativo. Più che lusinghieri i dati, con un totale, nel solo 2014, di 5663 prestazioni mediche e una valorizzazione economica di € 1.463.332. I risultati sociali ottenuti sono stati di eccezionale portata e rilevanza. In virtù di tali prestazioni, sono stati abbattuti i costi economici, sociali ed umani che avrebbero comportato, per dette prestazioni, i tanti viaggi nella capitale. Nonostante tali eccellenti risultanze, l’ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma ha unilateralmente deciso di sciogliere il Protocollo d’intesa a decorrere dal 31 dicembre 2015. Con apposita lettera, pertanto, ho rivolto un appello, affinché il commissario attivi tutti gli strumenti operativi di sua competenza al fine di scongiurare tale eventualità e rinnovare, dunque, il Protocollo d’intesa. Iniziativa realizzata in condivisione con l’assessore al comune di Mileto, Angelica Riso che si è prodigata per focalizzare l’attenzione sulla vicenda in esame.