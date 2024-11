La deputata del Movimento 5 Stelle Elisabetta Barbuto ha visitato oggi pomeriggio il Marrelli Hospital di Crotone, la clinica privata diretta dal medico-imprenditore Massimo Marrelli che ha deciso di intraprendere una protesta singolare fino al 31 dicembre: erogare prestazioni gratuite. «Sono rimasta colpita dalla struttura – ha dichiarato la parlamentare – non solo per la tecnologia avanzata che mi hanno illustrato con estrema competenza i tecnici e i dottori, ma anche perchè effettivamente non si ha l'impressione di entrare in un ospedale, ma in una casa. C'è un clima accogliente, e penso sia particolarmente importante proprio per il malato, la sua psicologia e per affrontare più serenamente le cure».

Sono ormai note le vicende che ruotano intorno al Marrelli Hospital, e che le vedono legate al braccio di ferro con il commissario al rientro sanitario Massimo Scura sulla questione budget: «questa vicenda del commissario – continua la deputata pentastellata – è stata portata all'attenzione del Governo, tant'è che è stato audito recentemente in Senato. Il Governo sta valutando l'adozione di decisioni che aiutino il territorio a risollevarsi. Personalmente non sono in Commissione Sanità, ma in qualità di parlamentare del territorio seguo la vicenda, e sarò, come già detto durante la manifestazione a Roma, a fianco dei lavoratori del Marrelli perchè questa realtà continui a operare, e perchè tutti noi crotonesi si abbia la possibilità di curarsi in loco evitando i viaggi della speranza che sono particolarmente dolorosi. Speriamo che in futuro si possa provvedere a una riorganizzazione che tenga conto delle esigenze del malato e dei cittadini, per consentire di curarsi a casa propria».