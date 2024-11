Medicina legale, la sede di Corigliano-Rossano non sarà soppressa. Scongiurata, quindi, ogni ipotesi che l’utenza sanitaria della grande Città della Sibaritide potesse essere divisa in due distinti distretti. Stamani il commissario dell’Asp di Cosenza, Raffaele Mauro, con delibera commissariale 63/2019, ha approvato il dispositivo con il quale si stabilisce, alla luce dell’Atto aziendale e delle sopravvenute esigenze di riorganizzare l’Unità operativa di Medicina Legale, le nuove commissioni di Prima istanza. Saranno quattro in tutta l’area provinciale e così suddivise: Cosenza, Corigliano-Rossano, Castrovillari e Paola.

Individuato anche il personale medico. La commissione medica di Cosenza sarà presieduta dal Dott. Antonio Scalzo; quella di Corigliano-Rossano dal dottor Francesco Giudiceandrea; quella di Castrovillari dalla dottoressa Giuseppina Gullo; mentre la commissione di Paola sarà presieduta dal dottor Mauro Greco.

Si chiude, così, una vicenda che aveva procurato non poco allarme nella popolazione ionica e aveva messo in allarme la politica di Corigliano-Rossano. La stessa che aveva intravisto nella precedente delibera commissariale N.40/2019, lo spettro di uno smembramento dell’area Medico legale di Corigliano-Rossano, per una parte sull’area di Cosenza per l’altra su quella di Castrovillari.

A placare le polemiche non erano bastate nemmeno le rassicurazioni dello stesso Mauro. Rassicurazioni che oggi vengono superate e confermate da un atto chiaro ed inequivocabile. Le commissioni di Prima Istanza di Medicina Legale saranno operative dal prossimo 10 febbraio e avranno il compito di espletare tutti gli accertamenti d’invalidità civile e dello stato di handicap.