Nel corso di una sobria ma significativa cerimonia, il Corpo italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta Gruppo di Monasterace ha ricevuto da parte della famiglia Pilato, nelle persone di Alessia e Domenico, un defibrillatore semiautomatico quale segno di gratitudine per le innumerevoli attività di Protezione Civile e di assistenza a malati e bisognosi in genere svolte sul territorio, tra tutte il campo estivo per disabili gestito assieme alla delegazione dell'Accademia Bonifaciana della Regione Calabria e all'associazione Porto Salvo di Monasterace. L’apparecchio è stato consegnato al capo del gruppo Cisom di Monasterace Pietro De Luca. «Se potrò impedire a un cuore di spezzarsi, se allevierò il dolore di una vita non avrò vissuto invano» con queste parole la famiglia Pilato ha voluto sottolineare il costante impegno del gruppo di volontariato e manifestare stima e gratitudine.