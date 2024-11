«Bisognerà informare alcuni Presidenti di Regione e chi, come loro, aveva messo le mani sulla sanità regionale, che è arrivata l'ora di farsi da parte». Lo sostiene, in una dichiarazione, il neopresidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra. «Finiscono - dichiara il deputato - i favori per 'gli amici degli amici' - aggiunge Morra - anche in una regione, la Calabria, che a causa di queste scellerate gestioni, purtroppo, vanta un tasso altissimo di emigrazione sanitaria. Finalmente - conclude - è stata approvata in Commissione Finanze una norma che rende incompatibili le funzioni di Commissario per il Piano di rientro sanitario e gli altri incarichi istituzionali. Abbiamo appena tolto la possibilità prevista dal Governo Renzi di poter avere il doppio incarico».