«Apprendo con commozione della scomparsa di Moise, il piccolo bimbo calabrese di due anni e mezzo affetto fin dalla nascita da una gravissima patologia, deceduto nel policlinico di Messina dove era ricoverato per le sue gravi condizioni di salute. Purtroppo i tentativi per permettere il trasferimento del bimbo presso una casa famiglia a Cagliari non hanno sortito gli effetti sperati». Lo sottolinea in una nota il ministro della Salute Giulia Grillo.

«Seguivo con attenzione la dolorosa storia di Moise – prosegue - ed esprimo tutto il mio cordoglio alle persone a lui vicine. Chiederò una dettagliata relazione sull'intera vicenda».

Il piccolo Moise ha perso la sua ultima battaglia

La vicenda del bimbo in attesa di cure arriva al Ministero

Salta trasferimento bimbo malato, Maziale: «Scandalo per ritardi»