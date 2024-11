La puntata che andrà in onda mercoledì 26 dicembre sarà interamente dedicata all’iniziativa del network LaC

La nuova puntata di LaC Salute, la rubrica condotta da Rossella Galati, che andrà in onda mercoledì 26 dicembre alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv canale 19, dal titolo "Natale in corsia", sarà interamente dedicata all'iniziativa del network LaC Tv che anche quest'anno, in occasione delle festività natalizie, ha voluto fare visita ai piccoli pazienti dei reparti di pediatria degli ospedali di Catanzaro, Vibo Valentia e Lamezia Terme.