«Se non ritengano opportuno revocare il Dca n. 80/2015 tramite il commissario per l’attuazione del piano di rientro della Regione Calabria». È quanto chiesto dalla parlamentare M5s Dalila Nesci in un’interrogazione rivolta al presidente del Consiglio e ai ministri di Salute ed Economia, in merito al decreto del commissario Scura sul budget 2015 per le cliniche private.

