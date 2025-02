Due giorni di prime visite gratuite con il dottor Marco Anselmino, chirurgo bariatrico di fama internazionale. A pochi giorni dal World Obesity Day, che sarà celebrato in tutto il mondo il 4 marzo, iGreco Ospedali Riuniti organizza due open day gratuiti, che si svolgeranno il 27 e il 28 febbraio nella Sede operativa La Madonnina iGreco Ospedali Riuniti a Cosenza. I dettagli sono contenuti in una nota stampa della struttura ospedaliera.

L’obesità – si legge nel comunicato - colpisce oggi in Italia circa l’11% della popolazione adulta. La chirurgia bariatrica si occupa del trattamento dei pazienti attraverso meccanismi di restrizione e/o malassorbimento. Migliora o riduce le patologie associate, aumentando quindi l’aspettativa di vita.

In questo ambito – si fa rilevare - il dottor Anselmino vanta una particolare expertise, data dall’esecuzione di numerose procedure. Nel corso della sua carriera, ha sviluppato un forte interesse e accresciuto il suo know how verso le nuove e più avanzate tecnologie di chirurgia mini-invasiva, sia laparoscopica che robotica. Ha, inoltre, collezionato, fino a oggi, più di 250 partecipazioni a congressi nazionali e internazionali, tra cui gli annuali appuntamenti della Società italiana di chirurgia bariatrica e metabolica (SICOb) e dell’International Federation for bariatric & metabolic surgery (Ifso).