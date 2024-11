Giuseppe Gambardella, neurochirurgo e neuropsichiatra, direttore sanitario dell'Istituto New Delta e Domenico Scarammozzino, biologo nutrizionista dello stesso centro, sono stati gli ospiti dell'ultima puntata di LaC Salute, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC tv canale 19.

Al centro della trasmissione la dieta e la malattia ella colonna vertebrale. Dopo aver spiegato quali sono le prestazioni in ambito sanitario dell'Istituto New Delta, con una sede a Messina e una a Pizzo, e quale l'impegno in merito alla ricerca scientifica, all’informazione medica e all’educazione sanitaria, gli specialisti si sono soffermati sull'obesità, una patologia complessa che può comportare diverse problematiche concomitanti, tra queste il mal di schiena, un disturbo che riguarda circa 15 milioni di persone in Italia. Di particolare interesse inoltre la spiegazione relativa alla tecnica di autorilassamento cosiddetta "training autogeno". Si tratta di un metodo, che il centro sta promuovendo sia in Calabria che in Sicilia, che consente di affrontare diverse problematiche senza farmaci e una volta che il paziente lo conosce diventa un patrimonio da utilizzare anche autonomamente. Rivedi la puntata integrale al seguente link: