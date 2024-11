Nella nuova puntata di LaC Salute in onda venerdì 27 aprile si parlerà di obesità e chirurgia. Nel corso della trasmissione anche la testimonianza di un ex obeso

L'obesità è uno dei problemi socio sanitari più critici dei nostri giorni, che implica una serie di complicanze, metaboliche, meccaniche, psicosociali, e che colpisce non solo la popolazione adulta ma anche adolescenti e bambini. Laddove il problema diventa importante, ecco che entra in gioco la chirurgia barbarica, o chirurgia dell'obesità, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei grandi obesi.

Anche in Calabria aumenta il numero degli obesi e aumenta anche il numero di coloro che decidono di ricorrere al bisturi come nel caso di Marco Intrieri, di Cosenza, che, tormentato dalla paura di morire a causa dei suoi 190 chili che non gli consentivano di avere una vita normale, decide di rivolgersi all'U.O. di Chirurgia Bariatrica dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Sarà lui stesso a raccontare la sua storia nel corso della nuova puntata di LaC Salute in onda venerdì 27 aprile alle ore 13.30, alle 15.00 e alle 20.00 su LaC Tv canale 19 dal titolo "obesità e chirurgia". Ospiti della rubrica condotta da Rossella Galati saranno i dottori Carlo Chiodo e Ninni Urso, rispettivamente dirigente medico e responsabile del reparto di chirurgia barbarica dell'ospedale cosentino.