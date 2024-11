Si tratta di dosi disponibili rimaste congelate in attesa delle verifiche sui lotti. Atteso per lunedì un nuovo carico di Pfizer da destinare ai pazienti over 80 ( ASCOLTA L'AUDIO )

Reggio Calabria riprende la campagna vaccinale con le tante dosi di AstraZeneca disponibili e rimaste congelate in attesa delle verifiche sui lotti ritenuti “sospetti”. A confermarlo è il dirigente dell’Asp reggina Sandro Giuffrida che conferma anche come siano in arrivo le dosi necessarie di Pfizer per riprendere la somministrazione delle prime dosi alle categorie che ne hanno diritto, in primis gli over 80.

Le dosi Pfizer

Le dosi sono attese per lunedì, giorno in cui dovrebbe anche partire il nuovo centro vaccinale nella sede Asp Polo Sud. Nell’attesa che le dosi, questa volta, arrivino in quantità sufficiente a far ripartire la campagna, oggi alle 15 al palazzo della regione si ricomincia con l’inoculazione di AstraZeneca. I pazienti over 80, intanto, potranno prenotarsi tramite la piattaforma di prenotazione on line senza la necessità di fare file all’alba e al freddo. Anche i medici di base, in questa fase di prenotazione, potranno fare la loro parte aiutando i pazienti anziani che hanno difficoltà con gli strumenti digitali.

