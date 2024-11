Intorno alle 17 di oggi pomeriggio, con un ritardo di appena 24 ore ore da quanto previsto, il primo dei dieci pazienti Covid attesi in giornata all'ospedale di Cetraro ha varcato la soglia del nuovo reparto realizzato per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.



Nel padiglione dedicato alle cura del Covid, completamente autonomo e indipendente rispetto al resto della struttura, i pazienti stanno giungendo uno per volta a bordo delle ambulanze.



Altri dieci pazienti sono attesti per mercoledì 18 novembre, mentre gli ultimi (saranno 30 in tutti), saranno trasferiti a conclusione dei lavori. Le operazioni sono state coordinate dal direttore sanitario dello Spoke Cetraro-Paola Vincenzo Cesareo.

Reparto realizzato in 15 giorni

Così come avvenne nella primavera scorsa, il reparto è stato realizzato in soli 15 giorni, grazie anche al lavoro di medici e infermieri, oltre che, ovviamente, degli operai che hanno senza sosta anche nella giornata di ieri fino a tarda serata.



L'arrivo del primo paziente è stato accolto dal personale sanitario nei corridoi del reparto, lasciando trasparire tutta la commozione del momento.



A gravare sul personale medico e infermieristico, oltre alla stanchezza e preoccupazione, c'è anche la responsabilità di curare e salvare le vite dei pazienti in condizioni estremamente difficili come quelli vissuti in queste settimane negli ospedali calabresi, dopo mesi estenuanti in cui forza fisica e psicologica sono state messe a dura prova.



La sfida, comunque, non spaventa affatto i camici bianchi cetraesi, che hanno accolto con entusiasmo la notizia della realizzazione del nuovo reparto e salvare altre vite.