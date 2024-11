La coraggiosa forma di protesta del primo cittadino a difesa del diritto alla salute, ha raccolto il consenso dell’associazione di professionisti

L'associazione "@Arkingegno - Tecnici Architetti ed Ingegneri di Chiaravalle Centrale", per voce del presidente arch. Salvatore Donato unitamente a tutti i colleghi, esprime "vicinanza e solidarietà al sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato, per la coraggiosa battaglia intrapresa in questi giorni in difesa del diritto alla salute di tutti i cittadini di questo comprensorio". "Riteniamo giusto e opportuno - prosegue la nota - che la Regione Calabria e l'Asp di Catanzaro scrivano, finalmente, una parola di verita' sul destino dell'ex ospedale San Biagio. Non è ammissibile che un finanziamento di oltre otto milioni di euro, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi sanitari sul territorio, vada in fumo per i capricci di qualche dirigente o, peggio ancora, per l'incompetenza di qualche ufficio; situazione grottesca ed assurda in cui ritroviamo spesso, quali attori protagonisti soccombenti, nella svolgimento della nostra professione; riusciamo benissimo a comprendere l'avvilimento che si prova difronte a questo muro di gomma".

"Auspichiamo - sottolinea il documento - che tutte le forze politiche locali si compattino intorno ad un comune obiettivo per il bene e lo sviluppo di un territorio e se nell'intraprendere tale battaglia, vi sono stati errori di comunicazione o superficialità, probabilmente dettati dalla passione e non dalla malafede, intelligenza vuole che essi siano superati nel più alto interesse del bene comune e collettivo della cittadinanza tutta. E anche alla popolazione - conclude l'associazione - diciamo di uscire dal guscio della rassegnazione e metterci la faccia, perché' nessuno verrà a regalarci più niente. Dunque, al sindaco Donato l'invito a non mollare, nella convinzione che il riscatto di questo territorio, al punto di depressione ed emarginazione in cui siamo arrivati, parte ormai anche da gesti estremi e rivoluzionari". (AGI)