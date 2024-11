Al nosocomio mancano attrezzature e personale. La questione è stata affrontata nell’ultima seduta del Consiglio comunale, alla quale hanno partecipato anche i sindaci di Morano, Firmo e Frascineto

«Un cantiere perenne, una struttura inadeguata per un territorio tanto vasto». Così è stato descritto l'ospedale di Castrovillari durante il consiglio comunale che si è svolto nella città del Pollino. Previsti avvisi di mobilità o eventuali concorsi pubblici per la maggior parte dei reparti con carenza di organico. Ma il tempo delle promesse è ormai finito.

Niente “Potremmo” o “Faremo”, la parola d'ordine è “Agire”. La mobilitazione popolare risulta l’unica via percorribile per evitare la chiusura dell'ospedale. In aula i sindaci di Morano, Firmo e Frascineto che hanno ribadito l'importanza di un'azione immediata per recuperare la credibilità degli abitanti del Pollino. E intanto cresce la preoccupazione e la rabbia per le inefficienze strutturali e i tanti tagli sanitari che non garantiscono più il diritto all'assistenza e alle cure dei cittadini.

v.i.