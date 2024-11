Il commissario ad acta della sanità calabrese, Saverio Cotticelli, ha valutato "positiva" la verifica effettuata, ai sensi del "Decreto Calabria", sull’attività del commissario straordinario dell’azienda ospedaliera di Cosenza, Giuseppina Panizzoli, dal 9 settembre 2019 al 9 giugno scorso.

La valutazione è contenuta in un decreto adottato nei giorni scorsi da Cotticelli e sottoscritto anche dal sub commissario, Maria Crocco. L’istruttoria sull’attività e sul raggiungimento degli obiettivi di mandato di Panizzoli, nominata dal governo nazionale a luglio 2019, è stata effettuata da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, alla quale a luglio scorso aveva chiesto supporto il commissario Cotticelli.

Tra i traguardi raggiunti dal commissario straordinario dell’azienda ospedaliera di Cosenza riscontrati da Agenas «l’adozione, entro il 9 marzo 2020, del nuovo atto aziendale; governo delle liste d'attesa, con rispetto tendenziale dei tempi previsti nel piano regionale di governo delle liste d'attesa; impostazione e avvio di un sistema di controllo interno e monitoraggio dell'andamento della produzione, dei consumi e dei costi correlati per Unità operative complesse; contenimento, nel primo semestre 2020 e rispetto all'esercizio 2019, della spesa riferita a forniture di personale sanitario gravante sulla posta di bilancio relativa a 'beni e servizi', con riduzione di almeno il 50% della spesa medesima; blocco operatorio stabilimento ospedaliero 'Annunziata'; riduzione dei tempi medi di pagamento in essere al 30 agosto 2019 (65 giorni)».