Il direttore generale dell'Azienda sanitaria Giacomino Brancati è intervenuto sulla questione: «Solo avvicendamenti per malattia»

«Non c'è stata nessuna chiusura del reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Locri». A dirlo è il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale 5 di Reggio Calabria, Giacomino Brancati, in merito alla vicenda che tiene banco ormai da giorni.



«C'è stato solo un problema - ha aggiunto - riguardante l'assenza per malattia di qualche medico, che è stato affrontato e risolto con decisioni precauzionali interne. Ma da qui a dire che il reparto è stato chiuso ce ne vuole. Non comprendo la diffusione di simili notizie che rispondono a logiche che non mi riguardano. Posso dire soltanto che Ortopedia all'Ospedale di Locri è attiva e funziona regolarmente, con pazienti ricoverati».

