I sette tecnici inviati dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin avranno il compito di effettuare una serie di sopralluoghi nel nosocomio

La Sanità locridea finisce sotto osservazione. La task force di ispettori ministeriali è arrivata oggi pomeriggio all’ospedale di Locri. I sette tecnici, spediti in Calabria dal ministro Lorenzin, sosterranno una serie di sopralluoghi tra i reparti del nosocomio, ascoltando anche alcuni medici. Un accertamento scattato dopo l’allarme dei sindaci della Locride, ricevuti due settimane fa nella sede del Ministero a Roma. Sotto la lente le condizioni complessive in cui versa la struttura di contrada Verga, soprattutto la situazione di superlavoro che riguarda gran parte del personale. I tecnici resteranno a Locri anche domani per raccogliere altre informazioni in corsia.



«Auspichiamo - afferma in una nota il sindaco di Locri Giovanni Calabrese - che a seguito di quanto verrà accertato sarà avviato un piano straordinario di interventi finalizzato a restituire dignità e decoro al nostro presidio ospedaliero».