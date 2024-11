«Dalle prime ore di questa mattina il gruppo elettrogeno è funzionante all’ospedale di Paola, dove potranno riprendere regolarmente le attività chirurgiche. Grazie al sindaco di Paola, Roberto Perrotta, e a quanti si sono adoperati per risolvere celermente il problema». Ad annunciarlo è Graziano Di Natale, presidente del Consiglio della città di Paola e consigliere provinciale di Cosenza in forza al Pd. Ed era stato sempre l'esponente locale del partito di Zingaretti ad annunciare il guasto alla cabina e al generatore elettrico che per quasi 48 ore ha mandato nel caos il presidio intitolato a San Francesco. Il dispositivo, dopo la richiesta, era stato inviato dalla Basilicata ed era giunto in ospedale in serata.

Caos e polemiche

Successivamente al guasto, le emergenze erano state trasferite al vicino ospedale Iannelli di Cetraro e di conseguenza le operazioni chirurgiche erano state sospese fino a nuovo ordine. Una situazione che tra i cittadini aveva seminato il panico, dal momento che al nosocomio cetrarese le attività chirurgiche in regime di emergenza e urgenza risultavano sospese già nello scorso maggio a causa di una grave carenza di personale sanitario.

A ciò, si era aggiunta anche la polemica per la mancata richiesta di riparazione del danno, denunciata ancora da Di Natale. «A distanza di 24 ore - aveva dichiarato pubblicamente il presidente del Consiglio paolano - ancora nessuno ha provveduto a risolvere il guasto». Così l'amministrazione comunale della città di Paola, guidata da Roberto Perrotta, aveva provveduto a sporgere querela, dopo aver avvisato la Protezione civile, la Prefettura e i Carabinieri. Stamattina, finalmente, la buona notizia.