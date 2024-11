In settimana, così come riferisce il sindaco Mariotti, arriverà un biologo. Quindi «si darà seguito allo scorrimento della graduatoria per riportare tutto il personale nel nosocomio»

Il sindaco di San Marco Argentano, Virginia Mariotti, insieme al sindaco di Cervicati, ai vice sindaco di Fagnano Castello e Roggiano Gravina, agli assessori di Tarsia e Santa Caterina Albanese, e alla presenza dei consiglieri regionali Gianluca Gallo, Fausto Orsomarso e Giuseppe Giudiceandrea, ha incontrato a Cosenza il dirigente reggente dell'Asp, Sergio Diego. Lo riferisce una nota stampa.

«Abbiamo ottenuto che dalla settimana prossima il laboratorio di San Marco potrà contare su un biologo e che si darà seguito allo scorrimento della graduatoria per riportare tutto il personale a San Marco. Sembrerebbero quindi scongiurati disservizi e problemi. Siamo però consapevoli che molto ancora vi sia da fare». All’incontro erano presenti una rappresentanza di cittadini e alcuni degli assessori di San Marco Argentano, ancora in carica, oltre a Elio Bartoletti segretario generale della Uilfpl Calabria. «Il nostro impegno-conclude Mariotti- continuerà per dare ai cittadini le risposte e i servizi che meritano e che oggi mancano. Ringraziamo l'azienda Fata Autolinee per aver messo a disposizione un autobus che ha consentito ai cittadini di raggiungere Cosenza».

