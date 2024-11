A pochi giorni dalla visita di Scura, dall’ospedale di Lamezia parte un nuovo allarme. Il centro di fibrosi cistica rischia di essere accorpato a Pediatria e i pazienti scrivono allora al commissario

Scrivono direttamente al commissario ad acta Scura i pazienti del centro di fibrosi cistica di Lamezia Terme che rischia di perdere gran parte del personale e di essere accorpato al reparto di Pediatria. In settimana dovrebbe avvenire l’incontro con l’ingegnere espressione del governo Renzi che si è detto disposto ad ascoltare le loro istanze. Istanze che pazienti e familiari ritengono che fino ad ora siano rimaste inascoltate, perfino dalla rappresentanza regionale della Lega Italiana Fibrosi Cistica. Con i nuovi provvedimenti a rischio ci sarebbe la qualità e la tenuta stessa del centro. Il nuovo piano di assunzioni non riguarda affatto questo comparto, denunciano i pazienti che ricordano che il centro regionale fibrosi cisticaha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001 ed ha in cura circa 140 pazienti tra adulti e bambini. "Tuttavia, nonostante l'eccellenza dimostrata - sostengono i parenti dei pazienti - il centro continua a essere a rischio. Non confermare il personale farebbe venire meno il legame di fiducia medico-paziente, fondamentale nella cura della fibrosi cistica, e rappresenterebbe un enorme spreco di soldi pubblici, anche perché questi medici si sono specializzati frequentando prestigiosi master. Perdere questo personale formato - concludono preoccupati - sarebbe la fine del centro e del lavoro fatto fin qui".