Per tamponare l'emergenza la direzione sanitaria ha chiesto l'aiuto di altri medici in servizio al nosocomio locrese

Non c'è pace per l'ospedale di Locri. Ora a rischio chiusura è il Pronto soccorso a causa della carenza di personale medico. Per tamponare l'emergenza e poter così garantire il turno notturno questa sera al presidio il direttore Schirripa ha emanato una disposizione con la quale chiede la collaborazione di tutti i medici in servizio dei reparti dell'ospedale all'unica dottoressa di turno.